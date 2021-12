Prefeitura monta esquema para suprir demandas de trânsito

A Guarda Municipal e agentes de transportes ligados à Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irão atuar na ordenação de trânsito durante o Carnaval para suprir os déficits causados pela paralisação de parte dos profissionais da Transalvador. O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto durante coletiva de imprensa no Palácio Thomé de Souza, nesta quinta-feira, 4.

Os guardas e agentes terão poder de multa assim como os profissionais da Transalvador que não aderiram à paralisação. Segundo ACM Neto, eles têm "experiência e legitimidade institucional para realizar ações de trânsito", mesmo que essa não seja sua função. O prefeito garantiu que, com essa medida, a cidade terá o efetivo necessário para manter o ordenamento durante os dias de festa e não prejudicar a população.

O prefeito lembrou que na festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, e no primeiro dia de folia, na quarta-feira, 3, esse esquema supriu as demandas de trânsito da cidade.

Os agentes da Transalvador anunciaram a paralisação na terça-feira, 2. O motivo é o valor de R$ 2.068 oferecido pela prefeitura para operação do carnaval deste ano, que não foi reajustado em relação ao ano passado.

A Secretaria Municipal de Gestão (Semge) alega que um decreto de contenção de gastos publicado pela prefeitura em dezembro de 2015 já havia estabelecido que não haveria aumento do bônus para os sete dias de trabalho na folia. O prefeito explicou que a manutenção do valor se deu por conta da crise econômica do país.

Mesmo com a parada, a Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram) informou que será mantido 30% dos servidores trabalhando. Os profissionais que não aderiram ao movimento e aqueles que retornarem ao trabalho ainda nesta quinta terão o bônus de Carnaval garantido.

