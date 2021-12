Prefeitura mantém pista da Avenida Contorno interditada

Os motoristas que trafegam pela Avenida Contorno, na Cidade Baixa, terão que esperar até domingo pela liberação da pista no sentido Campo Grande-Comércio, que está interditada desde o último dia 16 de junho, por causa de um deslizamento de terra na Rua Visconde de Mauá.

A decisão de liberar o trecho da pista em frente ao restaurante Amado seria tomada nesta terça-feira, 9, após a Secretaria Municipal de Infraestrutura analisar o laudo encomendado à Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.

O documento, no entanto, não havia chegado às mãos do titular da pasta municipal, Paulo Fontana, até meados da tarde desta terça, segundo informações da Agência de Comunicação da Prefeitura de Salvador (Agecom).

A TARDE tentou ouvir o secretário sobre o assunto, mas não obteve retorno da assessoria de comunicação da secretaria até o fechamento da reportagem.

Conforme informou a Agecom, a prefeitura só vai liberar a via quando se certificar de que não haverá novos deslizamentos de terra entre a rua Visconde de Mauá e a avenida Contorno.

O laudo servirá para checar a segurança do local ou mesmo apontar a necessidade de um deslizamento induzido, segundo informa a Agecom. Havendo a necessidade de forçar o deslizamento, a ação ocorreria no próximo domingo, de acordo com informações da Agecom.

Trânsito

Enquanto a pista no sentido Campo Grande-Comércio segue interditada, o trânsito continua lento na região, devido ao desvio criado pela Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), para evitar que os carros passem próximo à encosta.

Para facilitar a circulação de veículos, desde o último dia 16, a Transalvador transformou a pista no sentido Comércio-Vale do Canela em uma via de mão dupla, separada por cones.

Os motoristas que precisam ir à Cidade Baixa devem optar pelo Vale do Nazaré ou o Túnel Américo Simas. Para a Cidade Alta, além dessas opções, os condutores podem ir pela Ladeira da Montanha.

