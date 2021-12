Prefeitura irá contratar escritório de engenharia de tráfego

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, disse que um escritório especializado em engenharia de tráfego deve ser contratado para elaborar estratégias para melhorar o trânsito.

Muller disse que algumas consultorias já foram procuradas, mas não definiu prazo para a contratação. "Esta empresa nos auxiliará em pequenas intervenções de engenharia de tráfego", explicou Muller, nesta quinta-feira, 21.

Software

O superintendente disse ainda que a empresa contratada deve ter recursos materiais que possibilitem simular intervenções no tráfego. "Há softwares que mostram como serão novos fluxos, se as vias comportam mudanças", disse.

Muller contou que esta é uma ação desejada pelo prefeito ACM Neto. "Nossa equipe trabalhará junto aos consultores", ressaltou Muller.

Sobre a suspensão do uso da via exclusiva para ônibus, ele avaliou que os testes ocorreram em momento inoportuno. "As obras que ocorrem na Paralela retêm o fluxo ali (onde foi instalada a faixa exclusiva, na avenida ACM)", afirmou.

O superintendente disse ainda que não foi aventada sua saída da Transalvador. "Permanecerei até quando o prefeito entender que sou útil", declarou.

Sobre não ter atendido A TARDE, como foi publicado nesta quintam em matéria que falava do insucesso de intervenções, ele disse: "Não desliguei o celular. A bateria havia descarregado".

