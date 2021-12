Prefeitura faz esquema especial para Parada Gay

Prefeitura monta esquema especial para realização da II Feira da Diversidade neste sábado, 7, e da 12ª Parada Gay no domingo, 8. Ordenamento do trânsito, limpeza e proteção ao patrimônio público são alguns dos serviços oferecidos para dar mais conforto ao público.

A partir das 5h do sábado, estará proibido o estacionamento em ambos os lados no Largo do Campo Grande, e das 23h do sábado até 23h do dia seguinte na Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Rua Senador Costa Pinto e trecho em frente ao Passeio Público.

O tráfego será interditado a partir das 22h do sábado até as 23h do domingo no Largo do Campo Grande, nos trechos da lateral do Sheraton Hotel e em frente ao Teatro Castro Alves. A medida também será aplicada das 12h as 23h do domingo, na Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Rua Senador Costa Pinto e trecho em frente ao Passeio Público.

A opção para os motoristas que trafegam pela Ladeira da Montanha é seguir pela Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), Rua Banco dos Ingleses e Largo do Campo Grande. Já quem segue para o Campo Grande pode seguir pelas ruas Araújo Pinho, Dr. Augusto Viana e João das Botas.

Os moradores terão acesso às vias interditadas mediante apresentação de comprovante de residência, e os veículos destinados a serviços públicos, como, das operações de trânsito e transporte, bombeiros, polícia e ambulâncias, terão trânsito e estacionamento livres.

A Limpurb vai mobilizar 108 profissionais para garantir a limpeza na região, além de 15 equipamentos, dentre carros-pipa, caminhão, compactador e carro de apoio. Serão instalados 82 sanitários químicos, sendo 27 masculinos, 53 femininos e dois para portadores de necessidades especiais, distribuídos em pontos estratégicos do Campo Grande, Avenida Sete de Setembro e Rua Carlos Gomes.

Para a promoção da segurança do patrimônio público, serão disponibilizados pela Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev) 60 guardas municipais. Membros dos Grupamentos de Ronda da Capital e de Operações Especiais com Cães vão reforçar o efetivo escalado para os locais. Agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) farão o monitoramento sonoro dos trios.

A Parada Gay terá uma iluminação reforçada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com instalação de oito projetores de 400W na Ruas Forte de São Pedro, Carlos Gomes e Tuiuti, e mais nove de 1000W em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).

