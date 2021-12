Prefeitura apresenta novo modelo de trânsito para Pituba

Com a missão de reduzir a velocidade dos veículos, será implementado no bairro da Pituba o projeto 'Região de Trânsito Calmo - RTC' (traffic calming). A intervenção busca melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais proteção a pedestres, condutores e ciclistas. As obras devem iniciar a partir da próxima semana.

Em coletiva realizada na noite desta terça-feira, 8, na rua Ceará, um dos pontos da poligonal da Pituba abarcada no novo modelo de trânsito, o prefeito ACM Neto afirmou que o projeto deverá contemplar ainda outras localidades, mas não citou quais. O evento reuniu também o vice-prefeito Bruno Reis, e o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller.

Escolhida para ser o primeiro local da implantação, algumas das ações que serão feitas no bairro incluem o prolongamento de calçadas, a elevação de faixas e novos desenhos de rotatórias. Também está prevista a ampliação da rede cicloviária para quase 15 km. Segundo Neto, o aumento de áreas voltadas ao pedestre é considerada uma das maiores características da sua gestão.

"A gestão anterior tinha desconsiderado a importância do pedestre. Eu fiz um desafio à minha equipe: o de mudar a cultura de Salvador. Lembro da reação negativa de quando a gente estava retirando os automóveis estacionados na Barra e no Rio Vermelho", declarou o prefeito.

As ruas Amazonas e as do entorno dos colégios Anchieta e Nossa Senhora da Luz serão algumas das mais modificadas. Já a rua Minas Gerais e a avenida Manoel Dias passarão por uma requalificação asfáltica. Em meio a apresentação, ACM Neto falou também sobre a entrega de outras obras na cidade. "Em dezembro, será inaugurado o primeiro complexo de viadutos no Parque da Cidade. Nós também vamos entregar mais um conjunto de elevados em fevereiro do próximo ano, antes do Carnaval.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o bairro é o terceiro mais populoso de Salvador, ficando atrás apenas de Brotas e Itapuã. De acordo com dados divulgados pela prefeitura, a região registrou nos últimos dois anos, 93 vítimas de acidente, sendo duas fatais. Na Av. Manoel Dias da Silva, a principal da região, passam cerca de 27 mil veículos por dia.

Inovação

Trazendo o conceito de engenharia viária focada no protagonismo do pedestre, o modelo 'Região de Trânsito Calmo - RTC’ já é empregado em diversos países, como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Holanda, além do Reino Unido, onde foi desenvolvido.

No Brasil, cidades como Fortaleza e São Paulo já trabalham com o método. Ainda não há previsão para o fim das obras. Para a psicóloga Margarida de Fátima da Silva, de 68 anos, moradora da Pituba há 28 anos, as mudanças serão benéficas à comunidade.

"Eu apoio a proposta. É super genial a ideia, é algo que funcionou em vários países e tenho certeza que aqui também fará sucesso, não só melhorando o trânsito, como também, aumentando a segurança das pessoas", disse Margarida.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

