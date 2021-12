Poste cai em carro após acidente na Av. ACM

Um veículo foi atingido por um poste de iluminação pública na manhã desta quinta-feira, 28, na Avenida ACM, próximo ao posto Mataripe. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o equipamento foi derrubado por um Corsa, que bateu no posto. Em seguida, o equipamento caiu em outro automóvel que passava pelo local. Ninguém ficou ferido no acidente.

