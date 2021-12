Poste cai após ser atingido por carro na Estrada do Coco e trânsito fica travado

Um poste caiu depois de ser atingido por um carro na BA-099, na Estrada do Coco, perto do município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no início da noite desta quarta-feira, 17.

O acidente deixou o trânsito travado na região e, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por volta das 19h45, o engarrafamento passava da altura do aeroporto.

O órgão não soube informar se houve feridos nem as causas acidente. Uma equipe da Transalvador foi encaminhada para organizar o fluxo de veículos.

