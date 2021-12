Porto da Barra tem acesso de veículos bloqueado

O acesso de veículos à orla pelo Porto da Barra foi fechado às 18h a partir desta sexta-feira, 13, seis horas mais cedo que a sexta passada. O tráfego continuará sendo liberado à meia-noite dos domingos.

A interdição é feita pela Transalvador nos finais de semana para segurança do grande número de pedestres que circulam na região. Segundo o superintendente do órgão, Fabrizzio Muller, o horário de bloqueio foi antecipado porque o movimento de pessoas tem aumentado em decorrência da chegada do verão.

