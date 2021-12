Portaria relaciona locais de proibição de carga e descarga

A Transalvador publicou nesta segunda-feira, 8, no Diário Oficial do Município (DOM), a Portaria n° 334/2013, que estabelece a primeira Zona de Restrição de Operação de Carga e Descarga (ZRCD) e as Áreas de Restrição à Circulação (ARC) de caminhões e tratores. A portaria define em quais locais valerão as proibições nos seguintes dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 6 às 21h, e antes das 14h, aos sábados.

No caso da restrição de circulação, fica proibido o trânsito de caminhões e tratores nos períodos compreendidos entre 6h e 10h, de segunda a sábado; 17h e 20h, de segunda a sexta-feira; e 9h e 20h, aos sábados, domingos e feriados na orla de Salvador. As empresas de construção civil terão de pedir autorização à Transalvador para realizar as operações.

Estão proibidas carga e descarga, nos horários relacionados acima, no contorno da orla marítima (no trecho entre o Largo da Calçada e o Jardim dos Namorados), na Avenida Jequitaia, Túnel Américo Simas, Avenida Marechal Castelo Branco, Avenida Vasco da Gama, Avenida Juracy Magalhães Júnior, Avenida ACM, Avenida Tancredo Neves e Avenida Magalhães Neto.

Restrição de Circulação

Está proibida a circulação de caminhões e tratores, nos horários relacionados acima, na Avenida ACM, Avenida Barros Reis, Avenida Fernandes da Cunha, Avenida General Graça Lessa (Ogunjá), Avenida San Martin, Avenida Heitor Dias, Avenida Luis Eduardo Magalhães, Avenida Luis Viana Filho (Paralela), Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) e Avenida Octávio Mangabeira (entre Amaralina e Jardim dos Namorados).



O mesmo valerá para a BR-324 (partindo do acesso à Avenida Luis Eduardo Magalhães sentido Bonocô), Rua Barão de Cotegipe, Rua do Imperador, Rua Fernandes Vieira, Rua Luis Maria, Rua Nilo Peçanha, Rua Padre Antônio de Sá, Rua Régis Pacheco e Rua Arthur Catrambi.



A circulação de veículos urbanos de carga, contêineres ou caminhões de outras cargas que se destinem ao Porto de Salvador, em qualquer horário, até o dia 30 de setembro de 2013, está autorizada pelas vias Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), Avenida Luiz Tarquinio, Avenida Jequitaia, Avenida Mario Leal Ferreira (Bonocô), Avenida Presidente Castelo Branco, BR-324 (a partir da Avenida Luis Eduardo Magalhães), Rua Barão de Cotegipe, Rua Oscar Pontes, Rua Estado de Israel, Rua Fernandes da Cunha, Rua Luis Maria, Rua Padre Antônio de Sá e Túnel Américo Simas.



O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, afirma que o órgão vai reforçar a fiscalização nesses locais e alerta para as consequências. "Quem desrespeitar as normas responderá às determinações do Código de Trânsito e poderá ter o veículo removido ao pátio da Transalvador", informou, em nota.

