População busca alternativas para driblar congestionamento

Salvador com sua frota de 744.590 mil veículos não chega perto de São Paulo, que tem 6.795.228 mil veículos, de acordo com levantamento de dezembro de 2012 do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Mas a sensação do aposentado paulista Vanderlei Santos Nogueira, 62 anos, que divide a residência entre Salvador e a capital do estado natal, é que "está quase como lá". Vanderlei enfrenta congestionamento todos os dias para sair de casa pela Avenida ACM, ir se exercitar no Dique do Tororó e chegar à casa da noiva acessando a região do Iguatemi. Para driblar essa rotina de para e acelera nos engarrafamentos, Vanderlei tenta desviar dos congestionamentos.

O aposentado não é o único nessa labuta diária de escapar da lentidão no trânsito de Salvador. Usar rotas de fuga, mudar os horários de saída e utilizar meios de transporte alternativo são estratégias de muitos soteropolitanos que circulam pela cidade. Se você mora no "olho do furacão" pior ainda. Esse é o caso do analista de sistema André Santos, de 26 anos, que mora na Avenida Paralela, por onde passam 240 mil veículos por dia e que é um dos principais gargalos do tráfego na cidade. Para se deslocar, André faz como Vanderlei e busca rotas de fuga. "Tento entrar pelos bairros. Para quem conhece os caminhos, essa é uma boa opção, já que sair mais cedo já não adianta mais", diz o rapaz.

A comerciante Ana Maia, 36 anos, que mora no Imbuí, bairro que tem como acessos a Avenida Paralela ou Orla, dois pontos críticos no trânsito de Salvador, também é adepta da rota de fuga. "A Paralela tem horas que ninguém passa, então busco outras alternativas, como sair pelo Curralinho, no Imbuí", explica. A comerciante também utiliza outra estratégia de escape no seu dia a dia: "Uso mototáxi, mas ainda tem poucos na cidade. Eles intensificam no Carnaval, mas deveria ser mais frequente, porque ajuda a escapar do engarrafamento".

Já para a funcionária pública Zilda de Jesus, 53 anos, que mora na Boca do Rio, na Orla de Salvador, o jeito é sair mais cedo. "Tenho que sair uma hora antes do normal para conseguir chegar ao trabalho no meu horário", conta Zilda, que se desloca pela cidade através do transporte público.

Sair mais cedo não é exclusividade de quem viaja de ônibus, essa é a mesma estratégia que o empresário Roque Machado, 47, usa para conseguir levar a filha ao trabalho no Dois Leões e ainda se exercitar no Dique do Tororó. "Pego engarrafamento de Dom Avelar até Pau da Lima e depois da Sete Portas até o Dique, além da Vasco da Gama, Paralela e Bonocô por onde passo todos os dias. Acho que perco de 1h30 a 2 horas em congestionamentos", lamenta.

Solução - De acordo com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, ainda não há projetos da atual gestão da prefeitura em andamento para melhorar o tráfego da cidade, mas uma equipe multidisciplinar do órgão tenta melhorar o trânsito nos principais gargalos da capital. "Estamos indo diariamente nos pontos de retenção, como Orla e Paralela, para estudar como dar maior fluidez. Acredito que no prazo de até 60 dias, já teremos pequenas intervenções para melhorar a situação".

A descida da Avenida Luís Eduardo para a Av. Paralela, o viaduto Dona Canô e o fluxo do Centro Administrativo da Bahia (CAB) são pontos considerados críticos pelo superintendente, que impactam no trânsito na Paralela e que ainda não tem uma solução. Outro problema de retenção é a saída da Tancredo Neves para a Av. Magalhães Neto que está sendo analisado pela Transalvador.

No momento, o superintendente disse que há algumas ideias, como colocar uma passarela provisória na região da Madeireira Brotas para eliminar a sinaleira do local e com isso diminuir o engarrafamento da Avenida Paralela sentido rodoviária.

Fabrizzio explica que algumas ações já tiveram efeito, como é o caso do reordenamento do trânsito na região da Feira de São Joaquim e o fechamento da saída da Av. Jorge Amado para a Orla sentido aeroporto.

Já em relação ao engarrafamento da Av. Bonocô sentido Dique do Tororó, intensificado pelas obras da Arena Fonte Nova, não há solução a curto prazo. "Ali não tem como fazer nada por conta da obra, que é provisória. O que estamos tentando fazer é monitorar o trânsito com agentes para dar mais fluidez", explica o superintendente.

