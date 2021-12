Pontos e itinerários de ônibus são alterados no Rio Vermelho

Devido às obras de requalificação iniciadas desde a ultima segunda-feira, 30, na Praça Brigadeiro Faria Rocha, a via ficou totalmente interditada, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o ponto de ônibus da região foi desativado e os coletivos que trafegavam no local tiveram o itinerário modificado.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os coletivos e veículos agora fazem o seguinte trajeto: rua Odilon Dórea, rua Marquês de Monte Santo, rua Theodomiro Baptista para fazer o 1º retorno à esquerda após o Bompreço, rua Oswaldo Cruz e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal. Não há previsão de quando as obras na região devem ser finalizadas.

Confira a linhas que tiveram o itinerário modificado:

Código - Linha - Empresa

0711 - Santa Cruz-Campo Grande R2 - CSN

0720 - Vale das Pedrinhas-Vila Rui Barbosa - CSN

0720-01 - Vale das Pedrinhas-Vila Rui Barbosa - CSN

0914 - Vale dos Rios-STIEP R3 - CSN

1018 - Alto Coqueirinho-Campo Grande - CSN

1018-01 - Alto Coqueirinho-Campo Grande - CSN

S017 - Imbui-Praça da Sé - CSN

S071-01 - Praça da Sé-Shopping Paralela - CSN

