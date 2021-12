Pontos de alagamento deixam trânsito lento em Salvador

Com a forte chuva que atinge a capital baiana, na tarde desta quinta-feira, 21, vários pontos de Salvador apresentam pontos de alagamento e trânsito complicado.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) o fluxo está lento, com pontos de retenção e alagamentos na Cidade Baixa, região da avenida Jequitaia no bairro de Água de Meninos e também na Calçada.

A avenida Luís Viana Filho (Paralela) apresenta lentidão no sentido Centro, altura do Shopping Paralela, devido a um alagamento causado pelo transbordamento de uma lagoa da região. Um desvio foi feito na pista e uma faixa da avenida está interditada no local do alagamento. Nas demais vias, o fluxo de veículos segue intenso, informou a Transalvador.

