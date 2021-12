Policial militar se envolve em acidente de trânsito na avenida Manoel Dias

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou o motociclista ferido no inicio da tarde desta quarta-feira, 10. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Manoel Dias com a Rua Guanabara, no bairro da Pituba.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), um policial militar estava envolvido no acidente porém, até o momento, não há informações se ele estava conduzindo a moto ou o carro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi enviada ao local, o que deixou o trânsito lento na região. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os veículos já foram retirados da avenida e o trânsito voltou a fluir na via.

