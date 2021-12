Policial fica ferido ao bater o carro em viaduto na Rótula

Um policial civil ficou ferido após bater seu carro em uma pilastra do viaduto na Rótula do Abacaxi nesta quinta-feira, 20. De acordo com colegas da vítima, que não teve o nome revelado, ele foi fechado por outro veículo e acabou subindo o canteiro central da via.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade de saúde. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O trânsito ficou lento no momento do acidente.

