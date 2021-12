Policiais ficam feridos após viatura colidir com ônibus

Dois policiais ficaram feridos na manhã desta quarta-feira, 30, após a viatura em que estavam colidir com um ônibus da empresa Urbano Ltda na avenida Jorge Amado próximo ao posto Shell, no bairro do Imbuí. O acidente ocorreu por volta das 9h20.

O coletivo se chocou com o lado esquerdo da viatura e com o impacto, os agentes ficaram feridos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a policial militar sofreu uma pancada na cabeça e foi socorrida por profissionais da Vital Med para o Hospital Geral do Estado (HGE). Outro militar, com fratura no braço, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro do Marback. O estado de saúde dos agentes é estável.

As informações são que a viatura pertence a 40º Compainha Independente da Polícia Militar (CIPM), mas estava emprestada para 39º companhia.

