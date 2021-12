Polícia lança campanha na semana nacional do trânsito

A polícia rodoviária lança campanha referente à Semana Nacional do Trânsito nesta quinta-feira 18, às 9h, na sede do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), na BA 528, Km 01, Águas Claras/Base Naval, em Salvador. O objetivo da campanha é conscientizar pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros a adotarem um comportamento seguro no trânsito e reduzir os acidentes nas rodovias.

Até o dia 25 de setembro, a campanha envolverá uma exposição de veículos que foram envolvidos em acidentes para chamar a atenção dos condutores e pedestres. Também serão realizadas blitz educativas com entrega de brindes e folders na Estrada do Coco, Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo, Feira de Santana, Jacobina e Juazeiro.

De acordo com dados da ONU (Organizações das Nações Unidas), 4,1 mil pessoas morrem, em média, a cada mês, vítimas de acidentes de trânsito em todo o Brasil. Outras 43 mil pessoas ficam com invalidez permanente. Outro dado preocupante é que a Bahia é o terceiro estado do país com 8,8% de todos os casos de acidentes que envolvem motocicletas. Além disso, o trânsito deixou mais de 536 mil mortos no país nos últimos dez anos, segundo o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ).

adblock ativo