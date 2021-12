PM aponta redução de crimes após a intensificação de blitzes

O número de homicídios em Salvador sofreu uma redução de 32,14% depois que a Polícia Militar (PM) intensificou em 50% as blitzes na capital baiana - entre os últimos dias 31 de agosto e 6 de setembro. A comparação foi feita entre esta semana - de feriado prolongado e cidade esvaziada - e a anterior (de 24 e 30 de agosto).

Entre 31 de agosto e 6 de setembro, segundo o coronel Leandro Uzeda, titular do Comando de Operações da PM, houve 19 assassinatos em Salvador, ante 28 homicídios registrados de 24 e 30 de agosto. Entre eles, a morte da estudante de medicina Marianna Teles, 22 anos, em um assalto no Costa Azul, no último dia 29.

De acordo com Uzeda, com o aumento das fronteiras, a capital registrou uma queda aproximada de 37% nos roubos de veículos. Foram 84 assaltos na semana de 31 de agosto a 6 de setembro , contra 115 ocorrências no período de 24 e 30 de agosto, o menor pico do ano.

Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, 9, no Quartel dos Aflitos. Conforme o oficial, o aumento das blitzes já estava no planejamento da corporação, mas a ação foi reforçada após "incentivo" do governador Rui Costa.

"Por conta das blitzes, conseguimos nosso primeiro objetivo, que é prevenir qualquer tipo de crime, com prioridade para redução dos crimes violentos letais intencionais (homicídios)", avaliou o coronel, em relação ao resultado da primeira semana de blitzes reforçadas.

Tendência

De acordo com o coronel, as blitzes mais intensas tendem a continuar ocorrendo na cidade, seguindo a cartilha da mancha criminal. Para reduzir os transtornos ocorridos no trânsito, informa Uzeda, a PM deve se articular com a Transalvador para haver o menor impacto possível à população.

"Estamos focando com essa missão, contando com o entusiasmo da tropa, instruída para agir dentro da lei e para tratar o cidadão bem", afirmou. "O ideal é que a Transalvador possa nos acompanhar nessas operações para ordenar o trânsito", completou.

Como as blitzes vão se tornar constantes, o coronel orienta os condutores, sobretudo de carros, que, ao avistar as abordagens, diminuam os faróis dos veículos, acendam as luzes internas, mantenham as mãos onde os policiais possam ver e ajam com tranquilidade.

Dados gerais

No intervalo entre 31 de agosto e o feriado de 7 de setembro, a PM fez abordagens a 24.649 veículos e 62.334 pessoas. Foram apreendidas 28 armas, registradas 81 ocorrências por porte de drogas, 98 presos em flagrante e 388 pessoas conduzidas a delegacias.

Ao longo do primeiro semestre, a PM abordou no estado 1.046.840 carros e 2.426.371 pessoas, além de ter apreendido 1.663 armas de fogo, registrado 3.103 ocorrências com drogas, recuperado 2.509 veículos e conduzido 16.314 indivíduos às delegacias.

Mais de 17 mil coletivos também passaram por abordagens, assim como 18.056 táxis. Por mês, a PM realiza uma média de 8.700 blitzes em todo o estado e pretende ultrapassar 13 mil abordagens. O efetivo empregado nas blitzes não foi informado, porque são realizadas por várias frentes da PM.

