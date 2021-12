Placa eletrônica é aprovada, mas requer estudo de custos

As placas com painel que indica tempo estimado de viagem entre determinados pontos da cidade foram aprovadas após fase de teste iniciada em junho. Porém a instalação de mais equipamentos nas vias de tráfego depende de uma avaliação de custos, segundo Marcelo Corrêa, diretor de trânsito da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Se a decisão for favorável à implantação do serviço, será estudada então a abertura de uma licitação visando à contratação junto ao fornecedor do produto. Duas delas funcionam experimentalmente no Jardim dos Namorados e perto do Hospital Aliança, na avenida Antônio Carlos Magalhães.

"Existe uma distância com a realidade porque (a licitação e a contratação) envolvem viabilidade de verbas, um processo financeiro que ainda não foi discutido. As placas foram disponibilizadas por uma empresa especializada e estão à disposição da cidade", assinalou Corrêa. Contudo, não há prazo estipulado para a retirada dos dois equipamentos, caso o órgão recuse a aquisição do serviço.

Os tempos de viagem atualmente estimados não levam em consideração períodos de engarrafamento. Isto será possível mediante a utilização da tecnologia especializada neste tipo de medição.

Corrêa disse que o sistema foi aprovado por ser considerado benéfico ao trânsito. "O motorista tem a oportunidade de escolher o itinerário e receber a informação de qual percurso será o mais rápido naquele momento".

Danilo Andrade, 30, corretor de imóveis, conta que já usou as placas e as informações estavam corretas. "Já vi e utilizei. Estava a caminho de Lauro de Freitas e a placa indicou que pela Paralela seria mais rápido". O monitoramento, segundo Corrêa, fica a cargo da empresa responsável que define o tipo de tecnologia a ser utilizada na cidade.

