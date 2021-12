Pista marginal na Paralela é liberada neste sábado

Será liberada neste sábado, 12, uma nova via marginal na avenida Luís Viana (Paralela), que integra as obras do Complexo Viário Imbuí-Narandiba.

De acordo com informações do Governo do Estado, a entrada para a nova via fica a 200 metros da primeira passarela em frente ao bairro do Imbuí, e vai facilitar o acesso ao Condomínio Plano 100, loja Insinuante, supermercado Extra e Faculdades Unifacs e Área 1.

A liberação da via tem o objetivo de desafogar o fluxo na avenida principal e melhorar o tráfego de veículos na região. O investimento total no Complexo Viário é de R$ 95 milhões.

Novo acesso

Na segunda-feira, 14, às 8h, é a vez da liberação do acesso que liga a avenida Luís Eduardo Magalhães à BR-324.

O governador Jaques Wagner estará na inauguração do acesso, que integra a primeira etapa da obra. Ela contempla ainda a ligação no sentido inverso, entre a BR-324 e a avenida. O investimento foi de R$ 7,2 milhões.

