Pista lateral ao Detran-BA estará ampliada até sexta-feira

Fabrizzio Muller se reuniu com representantes da CCR Metrô na tentativa de solucionar os transtornos provocados pela obra do metrô. Os gestores decidiram liberar uma das duas vias da avenida ACM em frente ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

Já a via marginal, de acesso ao órgão, será ampliada até sexta-feira. "Vamos cortar parte do canteiro em frente ao Detran e fazer mais uma faixa", diz ele.

Segundo a CCR, as intervenções viárias entre a rodoviária e o Detran devem ser concluídas até final do mês. Para os próximos dias, são esperadas intervenções de menor porte, como a interdição de uma pista da ACM, a de acesso ao viaduto Raul Seixas, das 23h de sexta-feira até as 5h de segunda-feira, para concluir o asfaltamento.

Durante todas as madrugadas desta semana, até segunda-feira (caso não chova), no trecho em frente à rodoviária até próximo ao acesso do Shopping Bela Vista, estará interditada uma pista da avenida ACM das 23h às 5h da manhã para que seja feita a pintura das faixas de orientação.

A Secretaria Municipal de Urbanismo disse estar concluindo a análise do projeto da linha 2 para liberar o alvará da construção na avenida Paralela. A expectativa é que a avaliação seja finalizada até esta quarta, 10.

