Pista é liberada após protesto no São Caetano

O trânsito ficou parado para os motoristas que trafegavam na rua Nestor Duarte, no bairro do São Caetano, na manhã desta segunda-feira, 17, devido a um protesto iniciado por volta das 7h40. A via foi liberada por volta das 9h30.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os manifestantes bloquearam os dois sentidos da via, com cartazes e queima de pneus, impedindo a entrada e saída de veículos. O congestionamento também atingiu a região da Estação Pirajá e do Largo do Tanque.



O líder comunitário de São Caetano, Domingos Moreira, disse que os moradores protestavam contra ações judiciais, questionando a propriedade dos imóveis deles. De acordo com ele, a posse do terreno onde os imóveis foram construídos era do município, que forneceu título de terra para os moradores. Mesmo assim, herdeiros de um suposto proprietário do terreno questionam a posse da área.

