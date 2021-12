Pista do CAB é interditada para remoção de parte de passarela

A 3ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB) será interditada entre as 23h30 desta quarta-feira, 15, e as 5h de quinta, 16. O bloqueio é por conta da remoção da passarela antiga próximo à estação de metrô.

Segundo a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o equipamento, durante este período, os motoristas deverão acessar o CAB pela 2ª Avenida. Uma outra opção é pegar o retorno de acesso à 1ª Avenida.

Conforme a empresa, as vias estarão devidamente sinalizadas para orientar o condutor. Já a nova passarela deve ser entregue em dezemebro, ainda segundo a CCR.

adblock ativo