Pico de fluxo na Estrada do Coco deve ser entre 10h e 14h

A Concessionária Litoral Norte (CLN) estima que, de quarta, 18, até a próxima terça-feira, 24, mais de 170 mil veículos - uma média de 24.500 por dia - devem trafegar pela Estrada do Coco (BA-099).



Para evitar transtornos, a CLN recomenda que os motoristas fiquem atentos aos horários de pico na saída da capital baiana: todos os dias, entre as 10h e as 14h.



Para o retorno do feriadão, a concessionária estima que a volta para Salvador tenha fluxo intenso no período entre 15h e 20h da segunda e terça-feira.



Para as festas juninas, a Concessionária reforçou o quadro de funcionários na área operacional, que conta com 16 auxiliares de arrecadação (papa-filas) fixos para agilizar a passagem e melhor atender os usuários.



Os motoristas cadastrados no sistema de pistas automáticas ainda podem passar com mais rapidez e comodidade pela praça de pedágio.



O usuário pode obter informações das condições da rodovia ou solicitar apoio da concessionária por meio do 0800 071 3233. O contato também pode ser feito pelos telefones de emergência, localizados ao longo da Estrada do Coco, entre a ponte do rio Joanes e Praia do Forte.

