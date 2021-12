Pesquisa revela que Salvador é 2ª cidade mais congestionada

Uma pesquisa revelou que Salvador é a segunda cidade do país com o maior índice de congestionamento nos horários de pico. De acordo com o estudo, o tempo das viagens realizadas na capital baiana é 59% maior nos horários de pico do que nos outros períodos do dia.

Entre as maiores cidades do país, Recife ocupa o primeiro lugar do ranking, Rio de Janeiro, o terceiro e São Paulo, o quinto. Segundo a pesquisa, houve um aumento significativo dos índices em todas as cidades do Brasil em comparação com os anos anteriores, inclusive em Curitiba e Brasília, que são áreas planejadas. O estudo de tráfego revelou ainda que congestionamentos nas vias secundárias são piores do que nas principais.

A medição é realizada em 180 cidades ao redor do mundo. Moscou foi a cidade que apresentou o pior resultado de todos, com índice de 74%. Enquanto no resto do mundo os piores dias são quartas-feiras, no Brasil as manhãs de segunda e sextas-feiras à tarde lideram com o maior índice de trânsito nas estradas.

A pesquisa é realizada pela empresa de aparelhos GPS TomTom, utilizando os dados dos próprios aparelhos que comercializa. São analisadas tanto as estradas locais quanto rodovias. A edição deste ano contou com dados colhidos ao longo de 2013 e foi divulgada em junho.







