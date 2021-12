Pescadores e marisqueiras fazem caminhada no centro de Salvador

Cerca de 100 pescadores e marisqueiras fazem uma caminhada, na manhã desta sexta-feira, 22, no Campo Grande sentido avenida Sete, no centro de Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o grupo deve seguir até a praça municipal.

As informações iniciais são que os manifestantes pedem o pagamento do seguro-defeso e protesta contra as manchas de óleo

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) divulgou que o tráfego de veículos é bastante intenso no local e agentes do órgão monitoram a situação.

