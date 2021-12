Pedestre fica preso nas ferragens após ser atropelado

Um pedestre ficou ferido após ser atropelado por um carro na Av. ACM, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o pedestre, que ainda não foi identificado, foi atropelado por um veículo de modelo Ford Ka, próximo a loja TratorCar. Com o impacto da batida, a vítima ficou presa entre o carro e o poste.

Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhada para o local, ainda não há informações sobre o estado de saúde do pedestre. Por conta do acidente, uma das faixas da avenida está interditada para facilitar a ação da equipe de resgate, o que deixa o trânsito lento na região. Ainda segundo a Transalvador, demais vias seguem livres.

Somente nesta terça, a Transalvador registrou três acidentes com dois feridos em Salvador.

adblock ativo