Pedestre é atropelado na Fazenda Grande IV

Uma pessoa foi atropelada na manhã deste domingo, 21, na região entre Cajazeiras e Fazenda Grande IV, nas proximidades do Posto de Gasolina BR. A identidade da vítima e seu estado de saúde são desconhecidas.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente foi registrado por volta das 10h35. Informações preliminares apontam o veículo envolvido como sendo um Fiat Siena.

Ainda de acordo com órgão, viaturas estão a caminho. Equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

