Pedestre é atropelado na Avenida Centenário

Uma pessoa foi atropelada por volta das 14h30 desta segunda-feira, 22, na Avenida Centenário, nas imediações do shopping Victória Center, o que deixou o trânsito complicado no local.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o estado de saúde da vítima ou a unidade hospitalar para onde ela foi encaminhada foram divulgados. O acidente deixou lentidão no fluxo de veículos na região da Barra.

No momento, o tráfego segue sem maiores problemas nas demais vias de Salvador, apesar do tempo chuvoso e da pista molhada. Ainda de acordo com o órgão de trânsito, o movimento segue intenso, porém fluindo normalmente na região do Iguatemi e nos dois sentidos da Avenida Paralela.

Até o momento o órgão de trânsito registrou quatro acidentes com quatro feridos em Salvador.

