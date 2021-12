Pedestre é atropelado e morre na BR-324; trânsito está lento

Um pedestre morreu na manhã desta sexta-feira, 24, após ser atropelado por três veículos no km-623 da BR-324, na região de Bom Juá, sentido Feira de Santana. Wagner Silva de Santana, de 21 anos, tentava atravessar a pista para trabalhar em um outdoor da região.

De acordo com informações da concessionária ViaBahia, que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 6h30. Wagner foi atropelado primeiramente por um carro de passeio e ficou caído na via, quando outro veículo, do tipo pick-up, não conseguiu parar e passou novamente por cima da vítima. Ao avistar o pedestre, o motorista de uma carreta que também trafegava pela rodovia tentou desviar e acabou atropelando a vítima pela terceira vez.

Equipes da ViaBahia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizam a perícia para, em seguida, encaminharem o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A mãe de Wagner, chamada Andrea, também aguarda a remoção do corpo, que permanece embaixo do caminhão.

Por conta do atropelamento, a faixa da esquerda está interditada, o que causa um congestionamento de 15 km na região. No sentido contrário, o tráfego também registra lentidão.

