Pedestre é atropelado após colisão entre carro e caminhão no Rio Vermelho

Um pedestre foi atropelado na manhã desta quinta-feira, 5, após uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio na avenida Juracy Magalhães, no Rio vermelho.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta de 7h20, próximo à loja Prorural.

A vítima, que não teve o nome revelado, foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

A situação no local do acidente já foi resolvida e não causa reflexos no trânsito.

