Pedágios registram 473 'fujões' por dia na RMS

Nos últimos 18 meses, pelo menos 255.770 condutores passaram pelas seis praças de pedágios das rodovias da Região Metropolitana de Salvador (RMS) sem pagar as taxas.

O dado mostra a quantidade de invasões identificada pelas concessionárias responsáveis pela administração dos sistemas BA-099, a Litoral Norte (CLN), e a BA-093, a Bahia Norte.



De janeiro de 2014 a junho deste ano, o primeiro somou 14.346 "fugas" - no único pedágio que gerencia. Já o outro sistema, no mesmo período, contabilizou 241.424, em cinco praças.



A soma representa uma média diária de 473 infrações deste tipo nos pedágios da região metropolitana.



As concessionárias informam que o maior volume de invasões ocorre nas cancelas automáticas, destinadas a usuários que possuem dispositivo eletrônico e podem passar sem parar.



E explicam que, geralmente, os infratores buscam passar "colados" a veículos regulares, para aproveitar a abertura da cancela. Também desviam ou batem nas barreiras. Ainda segundo as administradoras, os carros de passeio são os que mais cometem o delito.



Além da perda financeira, a violação causa prejuízos como danos a equipamentos (cancelas e sensores), risco de acidentes causados pela colisão entre veículos e de atropelamento de funcionários que atuam nas praças.



A CLN calcula que, nesses 18 meses, os prejuízos chegaram a R$ 86 mil.



Punição



A Superintendência de Infraestrutura e Transportes (SIT) multou 1.700 motoristas que invadiram pedágios das rodovias que cortam a Bahia em 2014, contando com os sete administrados pela Via Bahia em estradas federais.



Em nota, o órgão explicou que, por meio de um sistema, as concessionárias enviam as ocorrências com o registro da infração, contendo imagem do veículo, local e horário. "A superintendência analisa e envia, por correspondência, a multa para o motorista", informa a nota. A BA-093 teve o maior número de registros, com 168 ocorrências, revela a SIT.



O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica a violação como infração grave, no artigo 209, código 606/83. O motorista perde cinco pontos na carteira e deve pagar R$ 127,69.

Advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo defende que, embora essa prática tenha crescido em todo o Brasil, ainda há dificuldades em identificar os motoristas infratores.



Isto porque, segundo o advogado, não existe um sistema específico para reconhecer a placa dos "fujões". Porém, já há um projeto tecnológico - criado por um grupo de especialistas da área - em análise no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).



"A maior parte das concessionárias do Brasil depende de ter sistema de câmeras de segurança para registrar as ocorrências, pois na hora da violação, em geral, quem percebe a infração é quem está na cabine de cobrança e nem sempre dá para anotar a placa", diz.



Os fatores que somados dão a certeza da infração, indica ele, são: velocidade de aproximação da praça de pedágio (não deve ultrapassar 30 km/h); proximidade do automóvel do veículo da frente; e o impacto da colisão com a cancela, em casos extremos.



A TARDE entrou em contato com o Denatran, a fim de obter informações sobre o projeto do sistema de detecção das infrações e sobre a previsão de conclusão da análise da proposta, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.



Levantamento



A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) realizou um levantamento que apontou que o número de invasões de pedágios nas rodovias brasileiras aumentou em 75%, entre 2013 (1.040.602 fugas) e 2014 (1.822.460).



As rodovias consideradas são de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A Bahia não fez parte da pesquisa porque, segundo a ABCR, não houve acesso aos dados do estado.



A TARDE flagra oito "fugas" em uma hora



A Concessionária Via Bahia, responsável por administrar sete praças de pedágio em rodovias que cortam a Bahia - duas na BR-324 e cinco na BR-116 - não forneceu dados sobre a evasão de condutores. A administradora alegou, em nota, que "não possui registros por não ser uma prática comum nas rodovias administradas pela empresa".



No entanto, A TARDE flagrou oito invasões, em cerca de uma hora, na praça localizada próximo ao município de Simões Filho (Grande Salvador), na última quinta-feira, 9.

A maior parte das "fugas" ocorreu nas pistas automáticas, por parte de caminhões, carros de passeio e motocicletas.



O advogado, especialista em trânsito Marcelo Araújo menciona que, às vezes, até os condutores que possuem a tag (que permite a passagem sem a necessidade de parar o veículo) burlam os pedágios.

"Pessoas que estão inadimplentes com o sistema automático, por exemplo, também cometem a infração. Além de veículos que se aproveitam da cancela quando aberta", reitera.

Observação - Durante o período de observação, a equipe percebeu que em alguns casos a cancela demorou de subir. "É o tempo em que o sistema reconhece a tag do veículo", explica o advogado.



Em um caso específico, a barreira não subiu. O condutor Claudinei Oliveira, que parou o caminhão para verificar o que tinha acontecido, revelou que a mensalidade do sistema automático estava atrasada.

"Trabalho na estrada o tempo inteiro e não havia atentado para isso. Mas em casos como esse, paro sempre. Se há pedágio para melhorar a estrada, não tem porque burlar o sistema e quebrar a cancela", destacou Claudinei.







Valores em

dias úteis

Sistema Ba-099

R$ 5,00 para veículos de passeio

SIstema BA-093

R$ 3,20 para veículos de passeio. Rodovias utilizadas: BA-526, BA-535, BA-093, BA-521, BA-524, BA-512

BR-116 (MG-BA)

R$ 3,40 para veículos de passeio

BR-324

R$ 1,90 para veículos de passeio

Confira todos os valores cobrados pelas concessionárias em www.estradas.com.br/pedagios-bahia

adblock ativo