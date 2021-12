Pedágio da Estrada do Coco não cobra tarifa de feriado nesta terça -feira

O pedágio da BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde) está seguindo a determinação do do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) nesta terça-feira de Carnaval, 13, e cobrando a tarifa normal para o pedágio, que equivale a R$ 6,40 para carros de passeio, caminhonetes e furgão, ao invés de R$ 9,70, valor para feriados e finais de semana.

Isto ocorre devido a uma decisão do TJ-BA, que proíbe a concessionária de cobrar tarifa mais cara durante o feriado.

De acordo com a decisão do TJ-BA, a Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pelo pedágio, teria que pagar uma multa de R$ 500 mil por dia caso a norma fosse descumprida.

