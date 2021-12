Passagem de bloco interdita ruas na Pituba neste sábado

O bairro da Pituba terá algumas ruas interditadas progressivamente a partir das 15h, deste sábado, 4.

Segundo informações divulgadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), nesta sexta, 3, o impedimento nas localidades ocorre por causa do desfile do "Bloco Manoel Não Vem", que será iniciado no Bar do Navona.

O fluxo de veículos será fechado na faixa à direita das seguintes vias do bairro: Rua Território do Rio Branco (saída do Bar do Navona), Rua Mato Grosso, Rua Território do Amapá, Rua Bahia e Rua Território do Rio Branco (chegada ao Bar do Navona).

Paralelamente à passagem dos blocos pelas respectivas ruas, as vias serão liberadas.

