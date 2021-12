Parte da Via Expressa e do viaduto Raul Seixas serão interditados

O viaduto Raul Seixas e uma parte da Via Expressa serão interditados entre as 23h30 desta terça-feira, 31, e as 5h desta quarta, 1º, para a remoção da passarela provisória da Estação Rodoviária.

Segundo a CCR Metrô, durante este período, o trânsito será canalizado para o retorno da Rótula do Abacaxi. Sinalizações serão instaladas e monitores de tráfego irão acompanhar e orientar o motorista.

