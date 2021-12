Parte da Paralela é interditada a partir desta terça até quinta-feira

Um trecho da avenida Paralela será interditado a partir da madrugada desta terça-feira, 14, até a quinta, 16. De acordo com a CCR Metrô Bahia e o Consórcio Mobilidade Bahia, a ação é necessária para a colocação dos caixões metálicos do novo viaduto de retorno na altura da loja Ferreira Costa. O bloqueio acontecerá sempre entre 00h e 5h.

A interdição começa nas proximidades da futura Estação Pituaçu do Metrô, desviando o tráfego para a via marginal. Na altura da Ferreira Costa, a via marginal estará com tráfego em meia pista ao longo de aproximadamente 150 metros.

A nova estrutura possibilitará o retorno no sentido Centro/Aeroporto com maior segurança, tendo como ponto de partida e chegada a pista de menor velocidade da avenida.

