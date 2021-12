Paralela, Jequitaia e Osvaldo Cruz apresentam pontos de lentidão

O motorista deve ficar atento, na manhã desta terça-feira, 13, porque algumas das principais vias da cidade estão com pontos de lentidão, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com o órgão, desde a saída da avenida Paralela até as imediações da estação rodoviária, o tráfego está com retenção. Na avenida Jequitaia, nas proximidades do Mercado do Peixe, há também registros de tráfego lento.

Na Osvaldo Cruz (Rio Vermelho), sentido Ondina, também tem ponto de retenção. Nas demais vias da capital baiana, por enquanto, o trânsito segue flui livremente.

