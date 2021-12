Paralela: fluxo continua intenso após liberação de trânsito

O trânsito na avenida Paralela foi liberado nesta quarta-feira, 18, às 5 horas, como estava previsto. A via foi interditada durante a madrugada na altura do antigo Posto 1, sentido aeroporto, por conta de obras do viaduto do Imbuí.

A instalação de uma viga vai interditar novamente a pista entre meia-noite desta quarta e 5 horas de quinta, 19. A opção para quem desejar seguir pela via é entrar no Imbuí, fazer a volta na praça principal e retornar à Paralela pela saída convencional do bairro.

Fluxo

Apesar da via ter sido liberada nesta manhã, as obras do viaduto ainda interferem no trânsito na Paralela, que está congestionado no sentido aeroporto e intenso para quem segue em direção à rodoviária, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador). O órgão também alerta para um semáforo piscando, no Posto 3, que prejudica a travessia de pedestres.

Vigas começaram a ser colocadas na madrugada desta quarta (Foto: Carla Ornelas | GOVBA)

adblock ativo