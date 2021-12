Paralela e Edgard Santos terão trechos interditados para instalação de passarela

As avenidas Paralela e Edgard Santos, em Narandiba, terão trechos interditados entre as 23h desta quarta-feira, 31, e as 5h desta quinta-feira, 1º, para a instalação de peças da passarela próxima à Advocacia Geral da União e à estação do metrô do Imbuí.

De acordo com a CCR Metrô, haverá um bloqueio na via marginal da Paralela, sentido Ccentro, na altura do acesso à Edgard Santos. Segundo a entidade, no mesmo período, a saída da mesma avenida, sentido Paralela, estará fechada.

O motorista que estiver na região de Narandiba, e que precisar acessar a Paralela, deverá retornar na Edgard Santos até o Largo do Saboeiro e de lá seguir pela rua Silveira Martins, sentido Paralela. O trecho interditado na via marginal da Paralela não afetará o tráfego de veículos que acessam a Edgard Santos, conforme a CCR Metrô.

O outro bloqueio será na altura do viaduto de Narandiba. O tráfego será desviado para a marginal da avenida Paralela. O retorno à pista principal será nas proximidades do acesso ao bairro do Saboeiro.

