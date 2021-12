Paralela e Dique apresentam trânsito intenso nesta manhã

O trânsito está intenso em duas grandes vias da capital baiana, na manhã desta terça-feira, 5. Na avenida Paralela, por exemplo, há retenções no sentido Centro da cidade.

No Dique do Tororó, também sentido Centro, o trânsito está intenso por conta do fluxo de veículos no horário.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as demais vias da cidade seguem sem maiores congestionamentos.

Ainda segundo órgão municipal, desde as 19h desta segunda, 5, até o início da manhã desta terça, 6, não foram registrados acidentes na cidade.

