Parada gay vai modificar trânsito no Centro de Salvador

A 11ª Parada Gay da Bahia, que acontecerá no próximo dia 9 de setembro, no Campo Grande, causará algumas mudanças no trânsito da região. Para assegurar a mobilidade urbana, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) anunciou, nesta segunda-feira (3), algumas mudanças no trânsito da área central de Salvador para o próximo sábado (8) e domingo (9).

Dentre elas, a interdição do tráfego de veículos, das 21h de sábado às 23h do domingo, na via próxima à Praça 2 de Julho, no trecho da lateral do Hotel Tropical da Bahia. No local, também ficará proibido o estacionamento de veículos em ambos os lados da via, a partir das 5h.

Confira outras alterações:

Ruas interditadas: Interdição do tráfego de veículos, das 22h de sábado às 23h40 de domingo, no Campo Grande (via que margeia a Praça 2 de Julho), trecho em frente ao Teatro Castro Alves. Os veículos que trafegam pelo trecho terão como opção as ruas Araújo Pinho, Dr. Augusto Viana e João das Botas.

Poderão trafegar também pela Rua Forte de São Pedro, Av. 7 de Setembro (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento / Passeio Público), Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes e Rua Senador Costa Pinto, das 12h às 23h do domingo.

Estacionamento: A partir das 23h do sábado, na Rua Forte de São Pedro, Av. 7 de Setembro (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento / Passeio Público), Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes e Rua Senador Costa Pinto.

