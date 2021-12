Parada gay tem esquema especial de trânsito e transporte

Para a realização da 13ª Parada do Orgulho Gay, o trânsito do Centro de Salvador sofrerá alterações no sábado, 20, e no domingo, 21. O evento conta ainda com reforço na frota de ônibus no domingo, quando também acontecerá partida entre Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova.

Entre 22h de sábado e 23h de domingo, o tráfego será alterado no Largo do Campo Grande (via que margeia a Praça 2 de Julho), no trecho da lateral do Hotel Tropical da Bahia. No mesmo período, o fluxo de veículos será interrompido em frente ao Teatro Castro Alves. Como opção ao trecho interditado, os motoristas vão poder fazer o trajeto Largo do Campo Grande, rua Araújo Pinho, rua Dr. Augusto Viana, rua João das Botas.

Das 12h às 23h do domingo, a interdição acontece nas vias: rua Forte de São Pedro, avenida Sete de Setembro (Mercês/Rosário/Piedade/São Pedro/São Bento), Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, rua Carlos Gomes, rua Senador Costa Pinto, avenida Sete de Setembro (Passeio Público). O trajeto alternativo à Ladeira da Montanha é avenida Contorno, rua Banco dos Ingleses, Largo do Campo Grande.

A Transalvador também iraá realizar o monitoramento do tráfego e auxílio aos pedestres no Largo Dois de Julho, entre 8h e 20h30 de sábado, para a realização da Feira da Diversidade.

Estacionamento proibido

Será proibido estacionar no trecho lateral do Hotel Tropical a partir das 17h de sábado. Durante todo sábado até as 23h de domingo, o estacionamento também será proibido nas seguintes vias: rua Forte de São Pedro, avenida Sete de Setembro (Mercês/Rosário/Piedade/São Pedro/São Bento), Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, rua Carlos Gomes, rua Senador Costa Pinto e avenida Sete de Setembro (Passeio Público).

