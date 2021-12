Parada Gay deixa trânsito lento nas ruas do Campo Grande

O trânsito está lendo nas ruas e avenidas que dão acesso ao bairro do Campo Grande e adjacências, em Salvador, por conta da realização da Parada Gay da Bahia, neste domingo, 8, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

A festa, que teve início pela manhã, continua nesta tarde com o desfile de trios elétricos que farão o trajeto Campo Grande, Mercês, Piedade e São Pedro, com retorno pela Rua Carlos Gomes, Senador Costa Pinto, Aflitos, e volta ao Campo Grande.

Segundo a Transalvador, até o fim do evento está proibido o estacionamento em ambos os lados no Largo do Campo Grande (trecho lateral ao Hotel da Bahia), na Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Rua Senador Costa Pinto e trecho em frente ao Passeio Público.

O tráfego está interditado até as 23h deste domingo no Largo do Campo Grande, nos trechos lateral ao Sheraton Hotel (antigo Hotel da Bahia) e em frente ao Teatro Castro Alves. A medida também se estende para a Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Rua Senador Costa Pinto e trecho em frente ao Passeio Público.

Alternativas - Quem trafega pela Ladeira da Montanha pode seguir pela Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), Rua Banco dos Ingleses e Largo do Campo Grande. Já quem segue para o Campo Grande pode seguir pelas ruas Araújo Pinho, Dr. Augusto Viana e João das Botas.

Residentes - Os moradores da região terão acesso às regiões interditadas por meio da apresentação de comprovante de residência. Já os veículos destinados aos serviços públicos (como Transalvador, bombeiros, polícia e ambulâncias) terão acesso liberado e direito a estacionamento, caso estejam devidamente identificados.



Confira as alterações no tráfego para a 12ª Parada Gay da Bahia:

