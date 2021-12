'Pagodin' e outros quatro eventos alteram trânsito neste sábado

Por conta do show "Pagodin" – que acontece neste sábado, 24, e reunirá atrações do pagode na Arena Fonte Nova, em Salvador – o trânsito no local será alterado. Além deste evento, outros quatro também irão ocasionar mudanças no tráfego nos bairros de Engomadeira, Pernambués, São Marcos e Canela.

Pagodin - Dique do Tororó

A interdição começa a partir das 17h e vai até as 4h de domingo, na ladeira da Fonte das Pedras; na avenida Presidente Castelo Branco, a partir do acesso ao Dique; no viaduto dos Engenheiros, sentido Dique; na avenida Presidente Costa e Silva; e na rua Professora Anfrísia Santiago.

Durante a realização do evento, será instalada uma barreira fixa na rua Professora Anfrísia Santiago / Ladeira da Fonte das Pedras e cinco barreiras móveis no Viaduto dos Engenheiros (alça de acesso ao Dique do Tororó), na Ladeira dos Galés, próximo à loja Princesa das Baterias, no Vale de Nazaré, no acesso ao Dique do Tororó, na Ladeira da Fonte das Pedras / Av. Joana Angélica, e na avenida Presidente Costa e Silva, no 1º retorno sentido Barris – antes do restaurante A Porteira.

Os veículos que trafegam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, sentido Lapa, as avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô), Gal Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Vasco da Gama e Rótula dos Barris. Já no sentido Dique, a opção é o Vale de Nazaré, Bonocô, Vale do Ogunjá, Vasco da Gama e Rótula dos Barris.

Aniversário da Elite do Asfalto - São Marcos

Evento acontece no bairro de São Marcos, com interdição do tráfego de veículos, na avenida Oceano Pacífico, no final de linha, trecho entre a Capela Nossa Senhora da Conceição e a quadra de futebol, das 15h às 22h.

Desfile de escola - Pernambués

Para o desfile promovido pelo Centro Educacional Alegria do Aprender, realizado em Pernambués, será feita interdição progressiva do tráfego de veículos a partir das 15h, na rua 15 de Agosto, com saída na Escola Alegria do Aprender, seguindo pelo largo da Ventosa, rua Escritor Edison Carneiro, retorno em frente ao supermercado Fort, largo da Ventosa, rua 15 de Agosto, com chegada na Escola Alegria do Aprender.

Feira de Arte e Cultura do Canela

Haverá interdição do tráfego de veículos na rua Pedro Lessa, no Canela, das 15h às 20h e das 13h às 20h, no domingo.

Abala Engomadeira

O trânsito do bairro da Engomadeira será alterado no sábado e no domingo para a realização do Abala Engomadeira. Haverá interdição do tráfego de veículos, das 15h às 22h, na rua da Engomadeira: do largo do final de linha e o trecho em frente ao Mercadinho Fome Zero.

