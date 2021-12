Orla e outras regiões têm trânsito modificado neste domingo

Por conta da 1ª Corrida da Integração/Run for Parkinson, a partir das 5h deste domingo, 27, o trânsito será interditado na orla de Salvador.

Os motoristas não poderão circular no trecho entre Jardim de Alah e Patamares, sentido Itapuã, entre 5h e 11h, e terão como alternativa a rua Arthur de Azevedo Machado, no Costa Azul, e as avenidas Tancredo Neves, Luís Viana (Paralela), Orlando Gomes e Octávio Mangabeira.

Também será proibido o estacionamento na Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, entre os retornos do restaurante Bambara e o do Circo Picolino.

Outras mudanças

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) também alterará o tráfego no Engenho Velho da Federação, entre 12h e 20h, por conta da 4ª Lavagem da Ladeira Manoel Bonfim. A circulação de veículos deve ser feita pela rua Xisto Bahia.

Por conta da Marcha para Jesus, a Fazenda Grande do Retiro também terá o trânsito interditado no domingo, a partir das 14h, nas ruas Direta de São Caetano e Melo Morais Filho.

Já em Ondina, uma procissão impedirá a passagem de veículos, a partir das 18h, na avenida Oceânica e na rua Sabino Silva.

