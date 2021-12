Foi assinada na manhã desta quarta-feira, 14, pelo governador Rui Costa, a ordem de serviço que autoriza o início das obras do Contorno Rodoviário Camaçari-Lauro de Freitas, via de ligação entre a Rodovia CIA-Aeroporto (BA-526) e a Estrada do Coco (BA-099).

A cerimônia, que aconteceu no Clube da Caixa Econômica (Estrada do Coco), estava marcada para 9h, mas começou apenas às 10h por causa de um atraso de Rui Costa.

O objetivo da construção - que receberá investimento de R$ 220 milhões - é reduzir o tráfego na região central de Lauro de Freitas, já que não será mais necessário passar por dentro do município para acessar a Linha Verde.

O Contorno Rodoviário terá 11,2 km de extensão, com duas faixas por sentido de tráfego. A previsão é que a obra - executada pela Concessionária Bahia Norte - seja concluída no prazo de 18 meses, contados a partir da liberação das licenças.

Saiba como será a obra:

Da Redação Ordem de serviço para nova via expressa é assinada

