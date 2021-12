Operação Tapa Buracos deixa o trânsito lento

O motorista que trafega pela região na Av. ACM e Bonocô, no início da tarde desta quinta-feira, 20, encontra lentidão. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a lentidão é causada por conta da Operação Tapa Buracos, realizada pela prefeitura, na Av. ACM, sentido Rótula do Abacaxi e Bonocô, sentido Iguatemi.

De acordo com a Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador (Sucop), as operações começaram por volta das 9h da manhã e tiveram uma pausa para o almoço dos operários, sendo retomadas às 14h. Segundo a Sucop, a previsão é que as obras sejam concluídas antes do horário de pico, que começa em torno das 18h, para evitar engarrafamentos nas vias.

Ainda de acordo com informações da Transalvador, demais vias da cidade seguem com fluxo intenso, mas sem pontos de lentidão ou de parada. Somente nesta quinta, foram registrados cinco acidentes com seis feridos na capital baiana.

