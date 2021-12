Operação para rebocar trator congestiona av. Paulo VI

Uma operação para rebocar um trator na manhã desta quarta-feira, 22, congestionou o trânsito na avenida Paulo VI, na Pituba, nas imediações do Colégio Militar.

Por conta do tamanho do equipamento, foi necessário um guincho para remover a máquina. Com isso, duas das três vias da região foram interditadas.

Apesar de agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estarem no local, a central de rádio do órgão não soube informar porque o trator precisou ser removido da via.

Não há informações da extensão do congestionamento na avenida.

