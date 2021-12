Operação de manutenção da Coelba deixa o trânsito congestionado no Rio Vermelho

Uma operação de manutenção da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) deixa o trânsito congestionado na rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, na tarde desta quinta-feira, 1º.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o congestionamento já está refletindo na avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba. Ainda de acordo com o órgão, a previsão é que o serviço de manutenção seja finalizado ainda na tarde desta quinta, 1º.

adblock ativo