Operação Corpus Christi reforça policiamento nas vias da BA

A partir desta quinta-feira, 26, com o início do feriado prolongado de Corpus Christi, o policiamento será intensificado nas rodovias da Bahia. A operação, que começa às 9h de quinta-feira e vai até as 8h da segunda-feira (30), é uma ação conjunta da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao todo, serão 225 policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário da Bahia. Eles atuarão em viaturas, bases móveis em pontos estratégicos e nos postos de fiscalização. Além do acompanhamento do trânsito e infrações, a operação também vai fiscalizar e combater o tráfico de drogas, de armas e de pessoas.

Nas rodovias federais, o policiamento será feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no mesmo período. A Operação Corpus Christi terá como foco principal as condutas dos motoristas, para evitar mortes por acidentes nas estradas. Por isso, serão fiscalizadas as situações relacionadas a embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso do cito de segurança e ausência de capacetes em motociclistas.

Veículos longos

De acordo com a PRF, a maior parte da malha rodoviária da Bahia é composta por pistas simples e, por isso, o tráfego de caminhões articulados, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonhas terão restrição de horário durante o feriadão, para garantir fluidez no trânsito.

Carregados ou não, esses veículos não poderão circular nas rodovias de pistas simples amanhã (26), entre 6h e 12h. Já no domingo (29), a restrição vai das 16h às 24h. O descumprimento da norma acarreta em multa de R$ 85,13 além de quatro pontos na carteira de habilitação.

Para quem pretende viajar durante o feriado prolongado, a recomendação é não dirigir após ingerir bebida alcoólica, fazer revisão nos veículos, conferir a validade dos documentos obrigatórios, descansar antes de viagens longas, usar sempre o cinto de segurança em todos os assentos e usar assento especial para crianças.

