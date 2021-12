Ônibus terão esquema especial para jogo Bahia x Criciúma

Ônibus extras irão circular para atender torcedores que vão à Arena Fonte Nova para assistir Bahia x Criciúma, nesta terça-feira, 20. O metrô também anunciou funcionamento especial.

Doze coletivos a mais estarão disponíveis. As linhas terão itinerários distribuídos pelas três áreas da cidade (Orla, Centro e Subúrbio), de acordo com a demanda, saindo da Estação da Lapa entre as 21h e as 2h da madrugada da quarta-feira, 21. Já as estações Acesso Norte e Campo da Pólvora do metrô funcionarão até 22h45.

O jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B 2015, começa às 20h.

adblock ativo